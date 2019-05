Britney Spears : Son père l'aurait "forcée à prendre des médicaments"

La famille de Britney Spears se déchire au sujet de sa mise sous tutelle. Vendredi 10 mai 2019, la chanteuse de 37 ans s'est présentée au tribunal de Los Angeles, où ses parents se sont affrontés. Britney s'est associée à sa mère, Jamie, qui demandait plus d'informations sur son traitement médical. Elle réclamait plus de liberté, elle qui n'est autorisée qu'à avoir un téléphone portable à clapet. Son tuteur légal n'est autre que son père James, qui contrôle également sa carrière et ses finances.

Des sources proches du dossiers ont dit à TMZ.com, lundi 13 mai 2019, que Britney avait fait volte-face, disant au juge que son père, Jamie, l'avait fait admettre de force en hôpital psychiatrique, où elle est restée 30 jours. Elle aurait également dit que son père l'avait forcée à prendre des médicaments.

Légalement, Jamie Spears n'a pas le pouvoir de faire cela à sa fille. Comme le rappelle TMZ.com, un tuteur légal n'a pas le droit de forcer celui dont il a la responsabilité à prendre des médicaments ou à se faire interner contre son gré. Si cela est prouvé, alors l'établissement psychiatrique dans lequel Britney a été internée serait également en tort.

Durant l'audience, la compagne de Sam Asghari a également demandé plus de libertés quant à sa mise sous tutelle. Elle voudrait d'ailleurs qu'elle cesse. Rappelons que cela fait onze ans que Jamie a pris le contrôle de la vie de sa fille, depuis son mental breakdown en 2008. Le juge ne s'est pas encore prononcé, mais a ordonné à un expert d'évaluer la santé mentale de Britney. Jusqu'à ce que les résultats soient connus, il n'y aura aucun changement de tuteur légal. Affaire à suivre.