Britney Spears : Tout ce que vous ignorez sur son nouveau chéri, Sam Asghari...

Voilà un peu plus d'un mois que Britney Spears file le parfait amour avec le beau Sam Asghari. Le brun ténébreux a provoqué l'hystérie sur les réseaux sociaux après son apparition torride dans le clip de la popstar, intitulé Slumber Party. Vu son physique de rêve, on comprend que la chanteuse de 35 ans ait craqué pour ses beaux yeux et son regard de braise. Mais si l'on n'ignore plus rien, ou presque, de la maman de Jayden et Sean (11 et 10 ans), qu'en-est il de son nouveau chéri ?

À en croire sa page Instagram, le beau gosse de 22 ans se présente comme quelqu'un de "modeste et de gentil". Une réputation qu'il entretient à grands renforts de citations inspirantes et de préceptes tels que "Aie le courage d'un roi mais l'humilité d'un serviteur". Mannequin de profession, il est aussi acteur à ses heures perdues et coach fitness, ce dont on aurait pu se douter à la vue de sa musculature impressionnante. Sam Asghari, qui a pour principale source de motivation The Rock Dwayne Johnson, multiplie les selfies à la gym, photographiant ses muscles saillants et ses veines apparentes.

Le bellâtre n'en est pas à sa première apparition puisqu'on l'a déjà vu dans le clip Work From Home du groupe Fifth Harmony, l'an passé. En outre, Sam Asghari, nouvel ambassadeur de la marque Under Armour, n'a pas seulement un physique avantageux, il a aussi une tête bien faite. Il parle le farsi, la langue parlée en Iran. "Je suis allé en Iran il y a neuf ans et depuis je m'entraîne à lire et écrire la langue afin de ne jamais oublier d'où je viens", a-t-il écrit sur sa page Instagram. On comprend que Brit Brit soit rapidement tombée sous son charme.

Contrairement à son père et tuteur Jamie Spears qui, selon les informations du site RadarOnline, verrait cette nouvelle idylle d'un mauvais oeil. "Le père de Britney n'approuve pas du tout ce garçon. C'est elle qui l'a choisi personnellement lors du casting pour Slumber Party et tout le monde craint qu'il n'a pas de bonnes intentions. Ses amis s'inquiètent que ce ne soit qu'un vulgaire croqueur de diamants et qu'elle coure au désastre. Mais Britney n'a que faire de ce que les gens lui disent", rapporte le tabloïd. Comme souvent, Britney n'en fait qu'à sa tête. Ce qui, pour l'instant, ne lui a beaucoup réussi.