Brooklyn Beckham : Sa nouvelle chérie est chanteuse et... dealeuse de cannabis !

Les amours de Brooklyn Beckham sont décidément mouvementées et difficiles à suivre. Quelques mois après sa dernière rupture avec Chloe Grace Moretz, le jeune homme de 19 ans a d'abord été vu en train d'embrasser le mannequin Lexi Wood avant de sortir avec la danseuse et youtubeuse Lexy Panterra. Aujourd'hui, le fils aîné de Victoria et David Beckham aurait jeté son dévolu sur une autre jolie jeune femme...

D'après le Daily Mail, qui cite le tabloïd The Sun et qui publie des photos du supposé couple, Brooklyn Beckham fréquente Abi Manzoni, une chanteuse et mannequin qui est également à la tête de sa propre entreprise de cannabis (pratique désormais légale pour les plus de 21 ans en Californie). Lundi 30 juillet 2018, le duo a été repéré dans les rues de Los Angeles pour un déjeuner avec le fils de Gordon Ramsay, Jack (18 ans). "Brooklyn et Abi avaient tout l'air d'un couple, ils étaient collés l'un à l'autre et étaient très affectueux", a glissé un indiscret. La semaine dernière, les tourtereaux avaient déjà été aperçus lors d'une course avec le frère cadet de Brooklyn, Romeo (15 ans).

Le nez dans la drogue mais pas trop...

Sur Instagram, Abi Manzoni publie régulièrement en story des photos et des vidéos de ses plants de marijuana. Questionnée par un abonné, elle avait révélé qu'elle dealait mais qu'elle ne consommait pas. "Avertissement : je gère une entreprise de cannabis qui est reconnue légalement mais je ne fume pas de marijuana", avait-elle écrit selon le Daily Mail.