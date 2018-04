Brooklyn Beckham : Tendres baisers avec une autre que Chloe Grace Moretz

Brooklyn Beckham a une nouvelle femme dans sa vie ! Alors qu'il s'était pourtant rabiboché l'été dernier avec l'actrice Chloe Grace Moretz (le couple s'était déjà fréquenté par intermittences entre 2014 et 2016), le fils aîné de David et Victoria Beckham a bel et bien tourné la page. La preuve en images...

Samedi 7 avril 2018, le jeune homme de 19 ans a été aperçu dans les rues de West Hollywood avec un ami et une jolie brunette. Le trio se rendait dans un salon de tatouage, où Brooklyn (décidément très accro comme son père) était en train de se faire tatouer une pin-up au niveau de l'avant-bras droit.

A l'intérieur, l'apprenti photographe (il étudie à la Parsons School of Design de New York) a ainsi été vu en train d'échanger plusieurs baisers avec celle qui l'accompagnait. L'heureuse élue est connue puisqu'il s'agit de la Canadienne Lexi Wood, 20 ans et mannequin de profession. La belle liane est représentée par plusieurs agences (International Model NYC, One Management et LA Models), et travaille entre New York et Los Angeles.