Chloë Moretz in love de Brooklyn Beckham : "Il est adorable !"

Chloë Grace Moretz et Brooklyn Beckham ont confirmé le mois dernier leurs retrouvailles après être sortis ensemble en 2016 - et visiblement bien avant, selon l'intéressée. Lundi 5 novembre 2017 à New York, les jeunes amoureux, respectivement âgés de 20 et 18 ans, faisaient leur premier tapis rouge lors de la soirée Xbox One X VIP Event & Xbox Live Session en compagnie du chanteur Liam Payne (One Direction) et du jeune acteur Caleb McLaughlin, de la série Stranger Things (Netflix). Mardi soir, à l'occasion d'une soirée organisée par le joaillier Forevermark, Chloë s'est confiée au site Us Weekly sur son histoire d'amour avec le fils de David et Victoria Beckham : "Brooklyn est adorable !"

"Nous nous sommes choisis. Cela fait quelques années maintenant, par intermittences, et quand on est séparés l'un de l'autre et qu'on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quittés. Je crois que c'est le plus important, raconte la jeune actrice. On aime avoir chacun son jardin secret, et je crois qu'on y tient tous les deux." Chloë Grace Moretz, qui tourne actuellement The Widow de Neil Jordan au côté d'Isabelle Huppert, affirme s'entendre à merveille avec les très célèbres parents de Brooklyn Beckham. Elle ne cache pas d'ailleurs son admiration pour Victoria, dont elle a déjà porté les créations sur tapis rouge : "Elle est la plus incroyable, intelligente, sophistiquée femme d'affaires et maman que j'aie jamais rencontrée. Elle a un grand coeur et c'est une vraie belle personne."

Comme tous les couples, Brooklyn Beckham, qui étudie la photographie au sein de la prestigieuse Parsons School of Design à New York, et Chloë Moretz ont leurs petites habitudes. L'actrice raconte notamment qu'il lui pique ses produits pour le soin du visage et qu'en retour, elle lui pique ses vestes.