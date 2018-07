Chloë Grace Moretz, sa relation avec Brooklyn Beckham : Elle répond cash !

Actuellement à l'affiche sur Netflix du joli Brain on Fire, et bientôt au cinéma avec Come As You Are, l'actrice Chloë Grace Moretz est sur tous les fronts. Bien occupée par le 7e art, elle a ainsi pu faire oublier qu'on l'a retrouvée un peu trop abonnée aux pages rumeurs / couple / rupture des tabloïds de la planète entière, ces derniers mois. Dans une interview accordée à Gala, l'intéressée a été interrogée sur le revers de son métier, à savoir l'exposition médiatique. Et le journaliste a cru bon de la lancer sur le terrain Brooklyn Beckham, son ex-petit ami avec qui elle aurait rompu depuis avril dernier. Les photos d'un baiser entre le fils de David Beckham et une autre fille – qui n'était pas Chloë Grace Moretz – avaient fait le tour du monde. Et la jeune blonde propulsée par Kick-Ass en avait beaucoup souffert...

"Je ne souhaite pas parler de ça, a tranché dans le vif la star. Ma vie est sans cesse passée au peigne fin, mais personne à part moi ne connaît vraiment mon histoire." Elle poursuit : "Je partage avec ma communauté de fans des choses que j'ai décidé de partager, j'y ai réfléchi. Mais je n'ai aucun contrôler sur les publications de photos de paparazzis. Malgré tout, j'ai trouvé une façon de vivre ma vie, de me moquer de ce que l'on dit de moi, parce que je sais que ça fait partie du jeu". Un regard lucide pour la jeune américaine de 21 ans, la tête sur les épaules et droite dans ses bottes.