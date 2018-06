Chloë Moretz : Pétillante au Champs Élysées Film Festival

C'est la dernière ligne droite pour le Champs Élysées Film Festival. L'événement, qui en est cette année à sa 7e édition, prend fin ce mardi 19 juin 2018. Hier, c'était le film Come As You Are qui était présenté hors-compétition au cinéma Publicis.

Quittant le très chic hôtel Plaza Athénée, pour se rendre sur la plus belle avenue du monde, la jeune actrice américaine Chloë Moretz a été accueillie par un bain de foule. La demoiselle, ex-compagne de Brooklyn Beckham, était pétillante dans une tenue de la maison Prada. Elle a pris la pose sur le photocall avec sourire et décontraction. À ses côtés, on pouvait voir la réalisatrice Desiree Akhavan. Parmi les spectateurs, il fallait aussi compter sur l'actrice Alix Bénézech.

Le synopsis relaté par le site du CEFF : "Montana, 1993. Bienvenue à God's Promise, austère établissement isolé au coeur des Rocheuses. Cameron, exilée ici sur décision parentale, vient d'y poser ses valises. La voilà, comme ses camarades, livrée aux bons soins de Madame Marsh, qui s'est donnée pour mission de remettre ces âmes perdues dans le droit chemin. La faute de Cameron ? S'être laissée griser par des choses manifestement nocives : la soif de liberté, le goût de l'interdit... et ses sentiments naissants pour son amie Coley. Parmi les pensionnaires, il y a Mark l'introverti ou Jane la grande gueule. Par-delà leurs différences, tous partagent cette fêlure qui leur vaut d'être ici... ainsi que le désir ardent de se soustraire au plus vite à ce monde de règles et de normes. Si personne ne veut les accepter tels qu'ils sont, Cameron et sa bande n'ont plus qu'une solution : agir..."

Thomas Montet