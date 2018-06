Chloë Grace Moretz humiliée à cause de son acné : Elle avait 13 ans...

Comme pour de nombreuses consoeurs, le physique de Chloë Grace Moretz a souvent été glorifé mais aussi critiqué. Et comme beaucoup, la comédienne a des choses à raconter sur des souffrances qu'elle a ressenties à cause de cela. Dans une interview accordée au magazine Cut, l'héroïne propulsée star avec Kick-Ass se souvient comment elle a été humiliée par des adultes à cause... de son acné.

"On a eu une réunion quand j'avais 13 ans [sur le tournage d'un film qu'elle ne cite pas, NDLR], et j'avais vraiment une vilaine peau. Le réalisateur et les producteurs, tous des hommes, se sont assis et m'ont fixée alors que j'étais dans la cabine maquillage, raconte-t-elle. Ils ont dit quelque chose comme 'Qu'est-ce qu'on va faire ?'. Moi j'étais juste assise sur ma chaise, comme une petite fille. Ils ont fini par me dire 'bon, tu vas devoir payer les effets spéciaux pour supprimer tes boutons'."

Des milliers de dollars pour cacher l'acné

Sans fard, la comédienne aujourd'hui âgée de 21 ans révèle qu'ils "ont fini par dépenser des milliers de dollars pour les cacher, afin de créer cette fausse réalité de la beauté". "C'est assez choquant qu'ils n'aient pas juste laissé mon acné à l'écran, pour que ce soit plus réaliste dans la mesure où le personnage avait justement 13 ou 14 ans. Je ne pense pas que ça arriverait aujourd'hui", assure Chloë Grace Moretz qui cite là "probablement l'un des moments les plus durs" de sa jeune carrière. "Alors que de mon côté, j'essayais de prendre confiance en moi, pour sortir de cette chaise et m'affirmer en tant qu'actrice", conclut celle qui est actuellement à l'affiche sur Netflix avec Brain on Fire et que l'on retrouvera en salles le 18 juillet avec Come As You Are.