Bruce Tessore quitte Plus belle la vie : Il balance sur le scénario !

Ce mardi 3 avril 2018 est un grand jour pour les fans de Plus belle la vie. France 3 diffuse enfin le prime au cours duquel L'enchanteur sera démasqué. Nicolas Berger tentera bien entendu de fuir, une décision que son interprète Bruce Tessore n'accepte pas totalement.

Comme il l'a confié au détour d'une interview pour TV Mag, l'acteur aurait en effet préféré que son personnage commette encore quelques méfaits avant de tomber. "Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y avait d'autres pistes narratives à développer. C'est une intrigue qui dure depuis trois ans. Elle aurait mérité de s'achever plus en beauté", regrette-t-il.

Puis, après avoir admis qu'il avait adoré jouer "le mari dévoué de Blanche, le médecin pro et autoritaire et le sociopathe sanguinaire", Bruce Tessore a regretté les dernières intrigues de la série : "Il se passe souvent des choses extraordinaires dans Plus belle la vie. Un peu moins maintenant. Mais il aurait pu tomber dans le coma. Se réveiller des mois plus tard. Avoir tout oublié. Il aurait aussi pu parvenir à déjouer la police et s'envoler vers un autre continent où il aurait changé d'identité..."

Les scénaristes ont malheureusement préféré que L'enchanteur perde la vie. Bruce Tessore quittera donc Plus belle la vie et devra passer à un autre projet. Une situation difficile pour le comédien : "Pour le moment, rien de prévu pour la comédie. C'est compliqué. Il y a des barrières, peu d'opportunités, etc. J'envisage même l'idée de passer à autre chose, à l'écriture notamment."

Espérons pour lui qu'il saura rebondir !