Bruce Weber : Le photographe de mode accusé de harcèlement sexuel

"Je peux dire que le harcèlement et les mauvais traitements ont été largement connus et tolérés au sein de l'industrie", a récemment confié le top model Christy Turlington à WWD. Un jeune mannequin lui donne raison en déposant plainte contre un célèbre photographe. Jason Boyce attaque Bruce Weber pour harcèlement sexuel et discrimination...

Boyce a saisi la Cour suprême de l'État de New York. Dans sa plainte, le plaignant évoque un shooting avec Bruce Weber en décembre 2014, au studio du photographe à Manhattan. Weber aurait forcé le mannequin, alors signé au sein de l'agence Soul Artist Management - également citée dans l'affaire -, à se caresser le sexe.

Bruce Weber aurait ensuite attrapé Jason Boyce, l'aurait embrassé, lui aurait demandé de fermer les yeux et aurait placé ses doigts dans la bouche du modèle tétanisé. Il lui aurait également chuchoté : "Juste avec de l'assurance, tu pourrais vraiment aller loin. Jusqu'où veux-tu aller ? À quel point es-tu ambitieux ?"

L'histoire de Jason Boyce a suscité une nouvelle vague d'émotion et s'inscrit dans la suite du scandale du super producteur hollywoodien Harvey Weinstein, lui aussi accusé de harcèlement, d'agressions sexuels et de viols.

Sur Instagram, le mannequin a remercié ses soutiens et ajouté : "J'ai lancé ce procès pour me donner et donner aux hommes du monde entier une voix sur le thème de l'agression sexuelle. Nous devons suivre l'exemple de ces femmes courageuses, qui ont fait preuve de bravour. Le harcèlement et l'agression sexuels retirent le pouvoir et la voix des victimes, surtout des hommes (sic). Plus maintenant."