Bruce Willis décontracté à Disney avec ses filles et sa belle Emma au naturel

Outre ce petit détail promotionnel, la visite à Disney de la star hollywoodienne lui a permis de s'offrir une journée en famille. L'acteur de la franchise Die Hard ne manque pas de quoi meubler son quotidien, lui qui joue régulièrement de l'harmonica dans un groupe. Il est d'ailleurs apparu sur scène le 9 mars dernier lors du Love Rocks NYC! A Change is Gonna Come: Celebrating Songs of Peace, Love and Hope. Il vient également de tourner Death Wish, un film d'action d'Eli Roth avec Vincent D'Onofrio. Quant à Emma, outre son site internet, elle a lancé en septembre dernier sa ligne de cosmétique CocoBaba.