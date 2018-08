Bryan (Les Vacances des Anges 3) : Son appréhension avant le tournage

En 2017, TFX diffusait la saison 11 de l'émission de télé-réalité Secret Story. Parmi les candidats se trouvait Bryan dont le secret était "Je suis multimillionaire". Et très vite, il s'est attiré les foudres de nombreux téléspectateurs. La raison ? Ils le trouvaient beaucoup trop prétentieux.

Bryan a donc dû essuyer de nombreuses critiques à sa sortie. Depuis, il s'est fait plutôt discret et a poursuivi ses études en management, aux Etats-Unis. Il fait pourtant son retour sous le feu des projecteurs ce lundi 27 août 2018 dans Les Vacances des Anges 3 (NRJ12). S'il ne craignait pas de retrouver un ou plusieurs candidats sur le tournage (qui se déroulait à Marbella, en Espagne), le beau brun de 21 ans avait une petite appréhension avant de partir comme il l'a expliqué à Purepeople : "J'avais une appréhension car j'avais une image de personne un peu prétentieuse, donc j'avais peur que les gens me voient comme ça alors que je ne le suis pas. En tout cas, je pense ne plus l'être parce que j'ai pris en maturité. Tout le monde a compris que je ne l'étais pas sur le tournage, donc je suis vachement content."

Pour rappel, Bryan a partagé l'aventure avec Julie (Secret Story 11), Rémi Notta (Les Anges 10), Thomas (Les Anges 10), Andréane (Les Anges 8), Marvyn (Koh-Lanta Fidji), Yoann (10 Couples parfaits), Sabrina (Les Princes de l'amour 4), Raphaël Pépin (Les Anges 10), Tressia (La Villa des coeurs brisés 3), Yamina (10 Couples parfaits), Léana (Les Anges 10) et Elisa de Panicis (Supervivientes, l'équivalent de Koh-Lanta en Espagne).

