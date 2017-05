Camelia Jordana, très sexy à Cannes : La chanteuse fait le spectacle !

Hier soir, le Festival de Cannes a fêté son 70e anniversaire en offrant le plus beau tapis rouge de l'histoire du Cinéma. Outre des visages et des artistes qui ont écrit l'histoire du festival, de nombreux invités avaient répondu présents. Camélia Jordana était l'un d'entre eux. La chanteuse de 24 ans a tout d'abord assuré le spectacle sur le tapis rouge, au milieu des stars, offrant aux photographes un côté sexy qu'elle montre rarement. Une longue robe noire moulante jouant avec subtilité sur un effet de transparence et un décolleté plongeant pour sublimer le tout, voilà la tenue de Camélia Jordana.

On a ensuite retrouvé la belle sur la scène du Grand Théâtre Lumière puisque le Festival de Cannes l'avait invitée pour assurer l'un des deux live de la soirée. L'ex-pensionnaire de la Nouvelle Star (2009) a ainsi célébré les bandes originales des films marquants de l'histoire du Festival et rythmé la soirée. Accompagné de Babx au piano, elle a rendu hommage à La Leçon de Piano, Orfeu Negro et repris la fameuse chanson du classique de Claude Lelouch, Un homme et une femme (Palme d'or 1966).