Camélia Jordana, Vincent Dedienne... : Ils ont rendez-vous sur les Champs-Élysées

Pour sa sixième édition, le Champs-Élysées Film Festival promet de faire vibrer ses spectateurs ! Du 15 au 22 juin, une riche sélection franco-américaine de près de 80 films sera dévoilée dans les salles de la célèbre avenue parisienne. De plus, cette année, se tiendra une compétition de longs métrages français en plus de la compétition américaine et des shows musicaux savoureux, notamment pour l'ouverture et la clôture de la manifestation, avec Zombie Zombie et Cléa Vincent.

Ainsi, outre une sélection de films américains audacieux, on pourra apprécier des oeuvres françaises telles que celle qui vient de remporter la caméra d'or au Festival de Cannes, Jeune femme de Léonor Serraille avec Laetitia Dosch, ou encore Embrasse-moi d'Océanrose-Marie et Cyprien Vial avec Alice Pol, Michèle Laroque et Grégory Montel.

Randal Kleiser, réalisateur de Grease, et le romancier Pierre Lemaître sont respectivement présidents du jury américain et français, collaborant avec les jurés suivants : l'acteur et réalisateur Gustave Kervern, l'humoriste Vincent Dedienne, la comédienne et chanteuse Camélia Jordana, remarquée à Cannes, l'acteur Jérémie Elkaïm, la révélation de Bande de filles Karidja Touré, celle d'Un amour de jeunesse Lola Creton et l'héroïne de Drôles d'oiseaux Lolita Chammah. Des figures du cinéma telles que Claude Brasseur, les réalisateurs Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Jerry Schatzberg, Alex Ross Perry et l'actrice française Aïssa Maïga sont invités à venir fouler le tapis rouge déroulé pour l'occasion sur les Champs-Élysées.

Toutes les infos sur le Champs-Élysées Film Festival (15-22 juin) sont à retrouver sur le site officiel.