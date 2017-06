Lolita Chammah, (fille d'Isabelle Huppert) séparée du père de son fils, se livre

Lolita Chammah ressemble à sa mère, Isabelle Huppert. Mais le plus troublant, ce sont leurs voix. Dans son nouveau long métrage Drôles d'oiseaux, la première envoûte grâce à son seul timbre, si proche de celui de la seconde. Mais rapidement, la jeune femme s'impose avec son jeu et son allure bien à elle. Libération dresse le portrait d'une comédienne pas comme les autres.

"Elle a 33 ans et pas mal d'autodérision", écrit la journaliste pour Libération. L'actrice fait aussi preuve de franchise et ne cherche pas à se faire aimer ou à avoir l'air sympathique, indique une de ses proches, Anna Sigalevitch, pianiste et actrice qui double notamment Alicia Vikander. "J'assume aujourd'hui de dire que ce n'est pas si facile [d'être "une fille de", NDLR], je ne suis plus dans le déni", confie Lolita Chammah. Question amour, elle lâche simplement qu'elle vit "avec un homme merveilleux" dont le nom restera confidentiel. On sait toutefois qu'il ne s'agit pas du père de son fils, Gabriel (4 ans), puisque le couple est séparé.

Nourri au biberon du cinéma par sa mère avec qui elle a joué dès 4 ans dans Une affaire de femmes mais aussi par son père, Ronald Chammah, distributeur de films, elle est au coeur d'une famille soudée. Ses deux frères aussi sont dans le milieu : Lorenzo est programmateur du cinéma Christine 21 et Angelo (19 ans), étudiant en cinéma aux États-Unis : "Tribu organique, tous liés par le même métier. Nos parents sont très ouverts, curieux de tout, ils nous ont tout donné", raconte la jolie rousse.

Après le réjouissant Copacabana, Lolita sera de nouveau en juillet au côté de sa maman à l'affiche de Barrage de Laura Schroeder : elles incarneront encore une fois une mère et sa fille. L'histoire de Catherine qui revient au Luxembourg voir son enfant qu'elle avait confiée à sa mère dix ans plus tôt.