Isabelle Huppert, son fils Lorenzo: "On a eu une vie comme celle de nos copains"

On dit beaucoup de choses sur Isabelle Huppert. Qu'elle est comme ses personnages - froide, distante, calculatrice... L'actrice en lice pour le César et l'Oscar grâce à sa performance dans Elle s'amuse de ces fantasmes : "Ce que l'on dit sur les gens est souvent complètement à côté de la plaque, et c'est normal. (...) Et l'image est par définition fausse la plupart du temps." Des confidences qu'elle a faites à Gala, qui a également obtenu celles de son fils Lorenzo, programmateur du cinéma d'art et essai Chris­tine 21, dans le 6e arron­dis­se­ment de Paris. Le frère de l'actrice Lolita et de l'étudiant Angelo est l'enfant de la star de cinéma et de Ronald Cham­mah, produc­teur, restau­ra­teur et distri­bu­teur de clas­siques de l'âge d'or du cinéma italien et de films indé­pen­dants et expé­ri­men­taux du cinéma améri­cain des années 1950 à 1970. Il nous en dit plus sur sa vie auprès d'une mère iconique.

Nourri de films depuis son enfance, poussé par la curiosité et la passion, Lorenzo Chammah ne peut nier l'influence de ses parents, grâce auxquels il a baigné dans ce domaine. Il précise toutefois qu'en dépit du métier de sa mère et de sa notoriété, sa vie n'avait rien d'anormal : "Je n'avais pas l'im­pres­sion que ma mère avait une vie diffé­rente des autres mères, je n'ai jamais eu la sensa­tion d'un statut à part, sûre­ment parce qu'elle nous a beau­coup proté­gés, elle a norma­lisé notre envi­ron­ne­ment, par consé­quent, on a eu une vie compa­rable à celle de nos copains de classe." Mélita Toscan du Plan­tier, la directrice du Festival du film de Marrakech, où s'est rendue en décembre Isabelle Huppert, témoigne de l'importance de ses enfants dans sa vie : "Elle peut être en commu­ni­ca­tion avec le plus grand metteur en scène du monde, si un de ses fils ou sa fille appelle, elle ne les fait pas attendre."

Aux César vendredi 24 et à Los Angeles pour les Oscars le dimanche 26, Isabelle Huppert a prévu d'être accompagnée de ses deux garçons sur le tapis rouge : Lorenzo et Angelo, preux chevaliers auprès de leur illustre maman à qui on souhaite de remporter la victoire.