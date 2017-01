Isabelle Huppert honorée devant son fils Lorenzo, un cinéphile fier

La soirée du lundi 16 janvier a été rythmée par la passion du cinéma ! Alors que se déroulait place Vendôme la soirée des Révélations des César, se tenait le même jour, à l'occasion de la clôture de la 19e édition des Rendez-vous du cinéma français à Paris, la remise French Cinema Award à Isabelle Huppert par UniFrance. Le prix a été décerné dans les locaux du ministère de la Culture et de la Communication et remis par la ministre Audrey Azoulay, tandis que le jury était présidé par l'Argentin Pablo Trapero (El Clan).

Alors que la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) vient de lui remettre le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans Elle, la comédienne est aujourd'hui mise à l'honneur en France, à l'initiative d'UniFrance, qui lui décerne un French Cinema Award, en présence de Jean-Paul Salomé et d'Isabelle Giordano, respectivement président et directrice générale d'UniFrance. Ce bel honneur, elle l'a partagé avec son fils, Lorenzo Chammah, programmateur de cinéma.

Marraine des Rendez-Vous With French Cinema à New York en mars dernier puis du Festival du film français au Japon en juin, Isabelle Huppert a accompagné pas moins de cinq de ses longs métrages à travers le monde ces douze derniers mois : Elle de Paul Verhoeven, L'Avenir de Mia Hansen-Løve, Valley of Love de Guillaume Nicloux, Asphalte de Samuel Benchetrit et Souvenir, de Bavo Defurne.

À travers ce prix, décerné pour la première fois à une actrice, UniFrance tient à souligner l'engagement d'Isabelle Huppert dans l'accompagnement de ses films et leurs distributeurs étrangers sur plus de dix territoires prioritaires. Impliquée, l'actrice pourrait très bien figurer parmi les nominations des Oscar, voire remporter le trophée suprême... En attendant, elle a été applaudie par ses pairs, telles que Nathalie Baye, Sandrine Kiberlain, Sara Forestier, Tahar Rahim ou encore le couple formé par Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm. Une foule de réalisateurs ont également répondu présents : Tonie Marshall, Léa Fehner, Lisa Azuelos, Baya Kasmi, Rebecca Zlotowski et Julia Ducournau. Cette dernière vient de faire sensation avec son long métrage choc, Grave, coproduit par Julie Gayet.