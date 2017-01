Isabelle Huppert nommée meilleure actrice aux Oscars : Peut-elle gagner ?

Elle a une stature internationale

Isabelle Huppert a tourné avec l'Autrichien Michael Haneke (La Pianiste, Le Temps du loup, Amour et bientôt Happy End), David O. Russell (J'adore les Huckabees), Brillante Mendoza (Captive) ou même dans un épisode de New York Unité spéciale ! L'aura de l'actrice n'a pas de frontières, ce qui lui offre une plus grande visibilité pour le choix des votants.