Cameron Diaz, 45 ans, essaie de concevoir un bébé : "C'est long et difficile"

Cameron Diaz n'a jamais été aussi heureuse et épanouie qu'aujourd'hui. Alors qu'elle fêtera ses 46 ans en août prochain, l'actrice souhaite sceller la belle histoire d'amour qu'elle vit depuis plus de trois ans avec Benji Madden avec l'arrivée prochaine d'un enfant.

Selon les informations rapportées mardi 3 janvier 2018 par le magazine Us Weekly, la star hollywoodienne et le musicien de 38 ans font tout leur possible pour fonder une famille. "Ils adoreraient avoir un bébé, mais cela n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant", a-t-on révélé. Depuis qu'il s'est passé la bague au doigt en janvier 2015, le couple a tout essayé, "de la fécondation in vitro à l'acupuncture", mais en vain. "C'est une bataille longue et difficile avec beaucoup de hauts et de bas. Cameron adorerait plus que tout devenir maman", a-t-on ajouté.

C'est leur combat et ils le mènent ensemble

Malgré le stress causé par toutes ces difficultés, Cameron Diaz et Benji Madden sont "devenus plus proches" et restent déterminés à réaliser leur rêve. "Benji n'a pas traversé tout ce qu'a enduré Cameron physiquement, mais il lui rappelle toujours que c'est leur combat et qu'ils le mènent ensemble. Il ferait n'importe quoi pour elle", a glissé l'informateur.

Si la pétillante vedette des films Bad Teacher et Triple Alliance ne parvient pas à tomber enceinte, les options restent nombreuses. "Ils ne savent pas exactement comment ça va se passer, que cela soit naturellement, par adoption ou à l'aide d'une mère porteuse, mais ils ne baissent pas les bras. C'est un véritable ascenseur émotionnel, mais ils pensent toujours qu'ils auront leur happy ending", a-t-on conclu. Nous voilà prévenus !