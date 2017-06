Cameron Diaz et Benji Madden: "Nous sommes comme les deux doigts de la main"

Absente des écrans depuis 2014 et la comédie musicale Annie, Cameron Diaz s'est éloignée d'Hollywood. Un long break, dont elle explique aujourd'hui la raison. "Je me suis dit 'Je ne me connais pas vraiment'. C'est une chose difficile à admettre. J'avais besoin de me connaître pleinement", a-t-elle confié lors d'un panel avec Tory Burch, Miranda Kerr et sa belle-soeur Nicole Richie.

Une pause qui se justifie également par son mariage avec Benji Madden, fameux guitariste et membre fondateur du groupe Good Charlotte. L'ex-enfant chérie des comédies US file le parfait amour avec le rockeur et elle en profite à 200% ! La star, qui nous avait confié croire en plusieurs âmes soeurs, s'était mariée à Madden en 2015 après 17 jours de fiançailles et sept mois à peine après leur premier rencontre. Un mariage tardif qui a aussi faire prendre conscience à Cameron de certaines choses. "Je me suis mariée à 41 ans, a-t-elle répondu à Gwyneth Paltrow qui animait ce panel pour Goop. Je crois que tout simplement je n'avais pas encore rencontré mon mari. J'ai eu des petits amis avant. Il y a une vraie différence entre un mari et un petit ami. Et j'ai un mari qui est mon partenaire dans la vie et dans tout. Nous sommes deux personnes très différentes ! Nous sommes très différents l'un de l'autre mais nous partageons les mêmes valeurs. Nous sommes vraiment comme les deux doigts de la main. Juste assez étrange l'un pour l'autre."

L'actrice aujourd'hui âgée de 44 ans jouit également d'un quotidien où l'égalité prime. Loin d'Hollywood et d'une société où "nous autres, les femmes, sommes régulièrement 'objectifiées'". "Mon mari a su me montrer ce que c'est que d'être dans une relation où l'on est des égaux", a avoué celle que l'on avait adorée dans The Mash, Mary à tout prix ou encore The Holiday.