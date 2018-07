Camille Cerf : Comment elle gère sa notoriété

La vie de Camille Cerf a changé le 6 décembre 2014. Ce jour-là, la belle blonde de 23 ans a été sacrée Miss France 2015 à l'issue de la cérémonie qui se déroulait au Zénith d'Orléans et a donc été propulsée sous le feu des projecteurs.

Depuis, elle a eu la chance de participer à de nombreuses émissions comme Fort Boyard, Le Meilleur Pâtissier spécial célébrités ou The Island Célébrités. Camille Cerf est également devenue animatrice pour NRJ12 et espère travailler pour le comité Miss France. Malgré tous ces projets et sa notoriété, la grande amie d'Iris Mittenaere a gardé les pieds sur terre.

Pour preuve, quand un abonné lui a demandé lors d'une séance de questions-réponses comment elle gérait sa notoriété, Camille Cerf a répondu : "Comme si je n'étais pas connue. J'essaie de faire exactement comme avant et j'y arrive. Parfois, ça me fait même bizarre quand les gens m'arrêtent dans la rue." Un naturel qui séduit de plus en plus de personnes.