Camille Cottin et Vincent Dedienne : Réunis sur scène, ils mobilisent les stars

Lundi 19 juin 2017, la salle de spectacle Le Palace, dans le 9e arrondissement de Paris, accueillait un grand concert de soutien en faveur de l'association Urgence Tchétchénie, pour les homosexuels persécutés, présenté par Karima Charni et Guillaume Mélanie.

C'est en présence, notamment, du parrain et de la marraine de l'association Urgence Tchétchénie, le comédien et humoriste Vincent Dedienne et la comédienne Camille Cottin, que s'est déroulée la soirée. Le but de ce concert caritatif était de lever des fonds pour le mouvement afin d'aider les homosexuels, chassés, emprisonnés, battus ou tués, à fuir le pays dirigé par Ramzan Kadyrov. L'argent servira à l'achat de billets de train et d'avion, de nourriture, de vêtements, etc. Jusqu'à présent, l'association a réussi à aider au moins un homosexuel à fuir la Tchétchénie et à trouver refuge en France. Plusieurs dizaines d'autres auraient déjà été exfiltrés grâce à diverses ONG internationales.

Sur scène, on a pu compter sur la présence de Vincent Delerm, Jil Caplan, Julie Zenatti (qui a affiché un bien joli baby bump), Vanessa David, la représentante malheureuse de la France à l'Eurovision Alma, Aurélie Konaté, Elisa Tovati, Rose, Joyce Jonathan ou encore Alex Beaupain, Patxi Garat, Jeanne Cherhal, Jean-Christophe Urbain, Marina Kaye, Christophe Willem, Camille Chamoux... Étaient aussi présents Bruno Julliard (premier adjoint à la maire de Paris chargé de la Culture, du Patrimoine, des Métiers d'art, des Relations avec les arrondissements et de la Nuit), des représentants d'associations mais aussi Hugo Clément et Martin Weill, journalistes de Quotidien.

Le concert sera retransmis sur CStar mercredi 21 juin.