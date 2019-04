Camille Gottlieb : Sublime naïade en maillot de bain sur la plage

Exclusif - Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco durant la présentation officielle de l'association Be Safe dont la présidente est Camille Gottlieb au MK sur le port de Monaco le 10 novembre 2018. Cette association a pour but d'inciter les jeunes et leurs parents à prendre conscience des dangers de l'alcool au volant. Camille et ses amies ont perdu un ami durant l'été 2017, victime d'un accident de la route alors qu'il rentrait d'une soirée. Choquées par ce drame elles ont décidé de se mobiliser. La princesse Stéphanie de Monaco a permis, grâce à un don conséquent, de donner la possiblité à l'association de louer 2 navettes afin que les noctambules trop alcoolisés puissent être ramenés à leur domicile leur évitant ainsi de prendre le volant alors que leur d'alcoolémie est trop élévée. L'association offre dans les lieux festifs de la Principauté des éthylotest. Les membres de Be Safe souhaitent intervenir dans les établissements scolaires afin de sensibiliser en priorité les collégiens et les lycéens qui sont à l'âge où l'on acquiert son premier deux-roues. Pour l'occasion, Camille a eu le soutient de son père Jean Raymond, accompagné de son épouse Vanessa et de ses enfants, les frères de Camille, Thomas et Maxime, de sa mère la princesse Stéphanie accompagnée de son fils, le frère de Camille, Louis Ducruet venu avec sa fiancée Marie. © Bruno Bebert / Bestimage