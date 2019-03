Camille Lacourt "déprimé" après sa rupture avec Valérie Bègue ? Il se confie

Samedi 16 mars 2019, Laurent Ruquier animait un nouveau numéro de son émission On n'est pas couché (France 2). A cette occasion, le présentateur télé recevait parmi ses invités Camille Lacourt. Le quintuple champion du monde de natation venait défendre son premier livre, Cinquante Nuances de bleu. Un ouvrage qui retrace sa carrière sportive mais qui évoque aussi sa relation amoureuse avec Valérie Bègue. Camille Lacourt et l'ancienne reine de beauté ont partagé leur vie pendant six ans, dont trois ans de mariage. De cette union est née une petite fille, Jazz, en 2012.

Dans son livre, l'ancien candidat de Danse avec les stars, revient sur les débuts de son idylle avec Valérie Bègue. Un passage qui a amusé Laurent Ruquier : "Je peux pas croire que vous lui ayez dit ce que vous lui avez dit", commence à demander l'animateur avant de dévoiler la fameuse phrase qu'aurait prononcé le sportif : "J'ai niqué Miss France". "J'ai pas dit exactement ce mot là, mais j'ai dit : 'J'ai couché avec miss France.'", se défend Camille Lacourt justifiant ses propos par le "très bon feeling" qu'il partageait alors avec sa compagne.

Mais ce "feeling" se rompt en 2016 lorsque le couple décide de se séparer. Une peine de coeur terrible pour le nageur et qui affecte ses compétences lors des Jeux Olympiques de Rio la même année. Il raconte : "C'est les aléas de la vie. Ce n'est pas l'excuse, il y a d'innombrables choses. Mais ça a été deux facteurs très forts, surtout en 2016. J'ai connu la dépression avec la séparation et le sport m'a fait récupérer un peu plus vite (...) J'ai gagné d'autres titres en étant amoureux d'elle et de très beaux, mais 2016, la rupture a été très difficile".