Camille Lacourt et Hajiba Fahmy en couple dans DALS : Il avoue enfin !

En 2017, près d'un an après avoir divorcé de Valérie Bègue, Camille Lacourt a participé à la saison 8 de Danse avec les stars (TF1). Très vite, des rumeurs annoncent le nageur en couple avec sa danseuse, Hajiba Fahmy. Deux ans plus tard, le champion de natation de 33 ans lève enfin le voile sur cette relation dimanche 24 février 2019 dans Sept à huit (TF1).

Sur le parquet de DALS, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy ont échangé un baiser en fin de prestation. Un geste tendre qui avait relancé les bruits de couloir les disant amoureux. "C'était une chorégraphie, c'était une figure imposée. Ce n'était peut-être pas la première fois... Mais il fallait bien s'entraîner avant", lance le papa de la petite Jazz (6 ans), née de ses amours avec l'ex-Miss France Valérie Bègue. Et de poursuivre au sujet de leur relation : "C'est vrai qu'il y a eu une petite histoire entre nous. Je pense que ça crée des liens. C'est une personne géniale avec qui on a vécu de très beaux mois mais voilà, ça s'est arrêté."

Camille Lacourt confirme donc avoir été en couple avec Hajiba Fahmy. Après plusieurs mois à roucouler, ils se sont séparés. Depuis leur rupture, le sportif a retrouvé l'amour. "Mon coeur n'est pas à prendre mais j'ai envie de rester discret", conclut le quintuple champion du monde et d'Europe.