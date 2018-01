Camille Lacourt complice avec Hajiba Fahmy : Il a retrouvé sa "perle"

"Who run the world ? Girls", comme le chante Beyoncé. Il est donc normal que les femmes soient mises à l'honneur de temps en temps. C'était le cas jeudi 25 janvier 2018 grâce au dîner de la 41ème édition du Prix The Best à l'hôtel George V à Paris le 25 janvier, organisé par Massimo Gargia. Nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement, parmi lesquelles Camille Lacourt.

L'ancien nageur Français n'était pas seul. Sa partenaire de Danse avec les stars (TF1) Hajiba Fahmy était à ses côtés. Des retrouvailles que les acolytes ont partagé sur Instagram. "Retrouvailles avec ma perle de danseuse @hajibafahmy pour la soirée #LaFemmeDansLeSiecle", a légendé Camille Lacourt un cliché sur lequel ils apparaissent tout sourire. "Trop contente de retrouver mon partenaire, autour du dîner #lafemmedanslesiecle c'est toujours une excellente idée de célébrer les femmes ! #whoruntheworld #girls #letscelebrate", a quant à elle écrit la belle danseuse.

Une fois la soirée terminée, l'heureux duo a pris la pose avec JoeyStarr, aussi présent au gala mondain. Un moment très particulier pour Hajiba qui n'a pas caché son admiration pour le rappeur. "Mon sourire en dit long", a-t-elle commenté son selfie avec son idole.