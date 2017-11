Camille Lacourt son joli message à Hajiba Fahmy...

Samedi 25 novembre, Camille Lacourt a été éliminé de Danse avec les stars 8. Devenu très proche de sa danseuse Hajiba Fahmy, le sportif retraité vient de publier un tendre message à son attention.

Quelques jours après sa partenaire de danse, le nageur a posté sur Instagram une photo de leur duo accompagnée d'un tendre message. Dans celui-ci, il rend hommage à la pétillante brune. "J'ai soufflé quelques jours avant de vous remercier pour vos votes. (...) Et bien-sûr je voulais remercier Hajiba Fahmy, cette chorégraphe si talentueuse, et surtout cette danseuse qui a le petit quelque chose de plus... Une sensualité, une force, une fragilité... Tu me transportais grâce à tes danses et tu as réussi à me faire aimer ça pendant presque deux mois... Et ça, je t'assure que c'est une grande victoire", a-t-il tout d'abord écrit.

L'ex-compagnon de Valérie Bègue s'est ensuite montré nostalgique : "Tu es une très belle personne et je suis heureux d'avoir eu la chance de vivre cette aventure avec toi... Des aventures, on en vivra d'autres, j'en suis sûr, avec autant de fous rires, de bonnes humeurs et de good vibration."