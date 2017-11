PSG-Troyes : Camille Lacourt et Hajiba Fahmy bravent le froid

"On a besoin de vous ce soir !", écrivait Camille Lacourt sur Instagram samedi, lors d'un nouveau prime de Danse avec les stars. Manque de chance, l'athlète retraité des bassins et sa partenaire ont été éliminés de la compétition. Une véritable amitié est née de leur association dans l'émission diffusée sur TF1. Camille et Hajiba l'ont consolidée en bravant le froid pour se rendre au Parc des Princes et assister à la rencontre de Ligue 1 Conforama, opposant le PSG à Troyes.

Le tennisman, récent vainqueur de la Coupe Davis Richard Gasquet, les comédiens Issa Doumbia et Alban Ivanov, l'animatrice télé Karima Charni, le chanteur Enrico Macias, K. Maro et l'ex-sélectionneur de l'équipe de France de football Raymond Domenech étaient également présents en tribunes. Tous ont vu une équipe du PSG à la peine, jusqu'à la délivrance venue de Neymar Jr.

Le prodige brésilien a ensuite délivré une passe décisive à son collègue uruguayen, Edinson Cavani.

Comme le week-end dernier face à Monaco et au prince Albert II, le PSG a pu compter sur ses deux perles sud-américaines pour remporter les trois points.