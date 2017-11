Coupe Davis : Noah, Pouille et la France triomphent devant leurs proches

C'est fait ! Au bout du suspense, la France, poussée au cinquième match par la Belgique, s'est offert sa dixième Coupe Davis grâce à la victoire de Lucas Pouille devant Steve Darcis (6-3, 6-1, 6-0), dimanche 26 novembre à Villeneuve-d'Ascq. Avec ce succès 3 à 2, les Français mettent fin à une série de trois défaites consécutives en finale (2002, 2010, 2014) et remettent la main sur le Saladier d'argent pour la première fois depuis seize ans.

Un triomphe que l'on doit en grande partie à Yannick Noah, le coach des Bleus. L'ex-vainqueur de Roland-Garros s'en était remis au jeune et talentueux Lucas Pouille, 23 ans et 18e mondial, pour faire tomber le vétéran belge surnommé "Monsieur Coupe Davis" (cinq victoires lors des cinq matchs décisifs). Au point vainqueur, c'est en larmes que le jeune Français s'est écroulé sur le sol, vite rejoint par ses coéquipiers, le tout sous les yeux de leurs proches – la chérie de Pierre-Hugues Herbert, Julia Lang, ainsi qu'Isabelle Camus étaient là. Nul doute que la jolie Clémence Bertrand, l'amoureuse de Lucas Pouille, devait être on ne peut plus fière du héros du jour.

Quelques heures plus tôt, le n° 1 français Jo-Wilfried Tsonga avait cédé en trois sets contre le leader belge David Goffin après une première manche de haute volée (7-6 (7/5), 6-3, 6-2), sous les yeux de Noura El Shwekh (sa compagne) et de Didier Tsonga (son père).

Dans les tribunes, de nombreuses personnalités avaient répondu présentes pour soutenir les Bleus. Outre la ministre Laura Flessel, qui après sa bourde n'a pas hésité à fêter la victoire des Français sur Twitter, il y avait Amélie Mauresm, Patrick Poivre d'Arvor et son petit fils Jérémy, Cyrielle Claire et son mari Michel Corbière, Jean-Charles Chagachbanian et sa compagne Juliette Chêne ou encore Patrick Puydebat et sa petite amie Caroline.