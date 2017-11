DALS 8 : Hajiba Fahmy "triste de ne plus retrouver" Camille Lacourt

Clap de fin pour Camille Lacourt. L'ancien nageur français a été éliminé de Danse avec les stars 8 (TF1), samedi 25 novembre 2017. Son tango argentin sur la BO de Fifty Shades of Grey et son duel face à Tatiana Silva sur la musique de Mission Impossible n'ont pas convaincu.

Ce lundi 27 novembre 2017, sa partenaire Hajiba Fahmy était donc un brin nostalgique. La belle danseuse a regretté de ne pas avoir retrouvé son complice en salle de répétitions aujourd'hui et l'a fait savoir à travers un tendre message posté sur Instagram. Après avoir remercié son "champion" pour cette "si belle saison", elle a admis qu'elle ne s'attendait pas "à rencontrer une si belle personne".

"Ta générosité, ta gentillesse, ton sens de l'humour, ton énergie positive, ton humilité et ta bonne humeur et j'en passe étaient un pur bonheur tous les jours en répétitions et chaque samedi aux primes, même si la danse n'était pas des plus compatible avec ton corps, tu as tout donné et tout fait pour comprendre ce langage du danseur qui est à dix mille lieux, (je pense) de ton sport la natation", a écrit Hajiba.

Puis, après l'avoir remercié de lui avoir fait confiance en se "livrant émotionnellement", elle a conclu : "Je ne suis pas déçue de quitter l'aventure car tu as fait un parcours incroyable je suis juste un peu triste de ne plus te retrouver dans mon endroit préféré :Le studio de danse ;) Mais pour moi j'ai tout gagné ton amitié est la plus belle chose que je retiendrai de cette aventure !"

Une belle déclaration qui touchera, à coup sûr, le papa de la petite Jazz.