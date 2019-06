Camping Paradis : De grosses boulettes agacent les téléspectateurs...

Les scénaristes de Camping Paradis (TF1) auraient-ils cédé à la facilité ?

Lundi 3 juin 2019, les téléspectateurs de la Une avaient rendez-vous avec un épisode inédit de la série portée par Laurent Ournac. Dans celui-ci, l'intrigue se déroule en 1976, en pleine canicule, et l'on retrouve le héros en compagnie de ses parents lorsqu'ils étaient jeunes... Son but ? Comme dans le film culte Retour vers le futur, il doit faire en sorte que ses parents tombent bel et bien amoureux afin qu'il puisse exister dans le présent. C'est d'ailleurs la belle Dounia Coesens (Plus belle la vie) qui campait le rôle de la maman de Tom.

Malheureusement, si l'épisode a bien entendu enchanté les fans de Camping Paradis, de nombreux téléspectateurs ont regretté que des anachronismes – qui auraient facilement pu être évités – soient venus gâcher quelque peu la fête. En effet, lors d'une soirée au camping, la playlist proposée posait problème puisque les clients ont pu danser sur le tube disco Born to Be Alive... sorti en 1979. Quelques instants plus tard, c'est sur YMCA des Village People que les comédiens ont pu bouger alors que le titre n'était pas connu avant 1978 ! Autant d'erreurs qui ont soit amusé, soit agacé...

Évidemment, de nombreux tweets ont pointé du doigt ces incohérences :