Dounia Coesens dans "Camping Paradis" : Elle dévoile son rôle très inattendu...

Ce lundi 17 septembre 2018, la très belle Dounia Coesens a entamé le tournage d'un nouvel épisode de Camping Paradis pour TF1 au côté de Laurent Ournac. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs à ce sujet, la comédienne de 29 ans révélée par Plus belle la vie sur France 3 en dit plus sur ce projet.

"J'avais déjà participé à un épisode de Camping Paradis mais cette fois le scénario fait référence à Retour vers le futur, un film dont je suis fan", a tout de suite expliqué la comédienne pour justifier son retour avant d'en dire plus sur l'intrigue du nouvel épisode. "Tom, le personnage de Laurent Ournac, va retourner dans le passé et rencontrer ses parents. Il va faire en sorte que le courant passe entre eux, qu'ils tombent amoureux pour rester en vie dans le présent. On est en 1976, en pleine canicule et les costumes sont géniaux", a-t-elle dévoilé.

En ce qui concerne son propre rôle, Dounia Coesens a également révélé qu'elle allait jouer un personnage assez inattendu... celui de la maman de Laurent Ournac ! "Je vais jouer sa maman. Avec le futur père [campé par Matthias Van Khache, NDLR], on gère le camping. Je suis stricte et m'occupe de la comptabilité. Et lui, il fait la fête, offre des verres à tout le monde...", a-t-elle ajouté.

Un épisode que nous avons désormais hâte de découvrir...