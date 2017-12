Candice Pascal (DALS) : Crise d'angoisse, blessure... Coulisses avant la finale

Mercredi 13 décembre 2017, TF1 diffusera la grande finale de Danse avec les stars 8. Lenni-Kim, Agustin Galiana et Tatiana Silva travaillent donc d'arrache-pied pour espérer succéder à Laurent Maistret. Un rythme parfois difficile à suivre pour les candidats, mais aussi leur partenaire. Pour preuve, Candice Pascal a dévoilé en Story Instagram qu'elle s'était blessée.

La partenaire d'Agustin Galiana a dévoilé les coulisses de ses répétitions du lundi 11 décembre. Ainsi a-t-on découvert que la jolie brune et l'acteur de Clem n'avaient terminé leurs entraînements et leurs interviews qu'à 23h44. Il faut dire qu'ils avaient fort à faire. Entre leurs deux danses et l'épreuve "Freestyle", au cours de laquelle ils doivent danser sur une musique imposée, tous deux n'ont pas eu une minute pour eux.

Une fois de retour chez elle, vers 00h15, Candice Pascal a confié : "Je ne sais pas comment on a fait, c'est un miracle. J'ai mal partout, j'ai les muscles avec des contractures, donc je vais filer sous la douche. Une douche très très chaude."

Ce mardi 12 décembre 2017, rebelote. Candice Pascal et Agustin étaient de nouveau sur le pied de guerre. Direction la salle de répétitions jusqu'à environ 13h. Et la jeune femme a fait une "mini-crise d'angoisse" : "Le freestyle, ce n'est pas jouable. On a la répétition sur le plateau, on n'a pas eu le temps de faire tous les détails... On ne peut pas faire de miracle." Mais pas le temps de déprimer, ils ont ensuite rejoint le plateau pour de nouveaux entraînements.

"Il faut que je trouve un moment pour passer chez l'ostéopathe parce que je me suis fait une vertèbre (sic) sur un porté qu'on fait et j'ai aussi une côte luxée. Je n'aurai pas le temps de faire la radio donc je le ferai après DALS", a confié Candice Pascal avant de rejoindre le studio 2017, à la Plaine Saint-Denis.

Et en fin de journée, elle a annoncé avoir rendez-vous chez son ostéopathe afin de remettre en place la cervicale "qu'Agustin [lui] a déplacé". Elle sera donc presque au top (elle n'a pu régler sa blessure à la cote) pour la finale ce soir.

Que la force soit avec eux !