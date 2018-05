Candice Swanepoel enceinte et intime : Elle partage une photo d'allaitement

Dans une seconde publication, le mannequin de Victoria's Secret a évoqué son expérience de la la maternité. Le message accompagne une autre photo prise avec Anaca lorsqu'il était encore tout petit. "La maternité n'est pas toujours facile mais c'est la chose la plus enrichissante et la plus puissante que j'aie jamais vécue, tant d'émotions différentes chaque jour. L'amour inconditionnel que je ressens pour mon fils me donne une force que je n'ai jamais connue. C'est une force patiente et douce qui vient seulement avec l'énorme responsabilité d'amener une autre âme dans le monde. (...) Il n'y a pas de formule pour être une bonne mère. Juste aimez de tout votre être", a-t-elle conclu. Un conseil aussi beau que puissant.