Cannes 2017 : Laurence Ferrari et Natacha Polony, au top avec leurs amoureux

Alors que le grand final et le palmarès du 70e Festival de Cannes approchent, les marches et son tapis rouge accueillaient ce 26 mai l'équipe du film L'amant double, de François Ozon. Un long métrage au parfum de scandale qui a attiré de nombreux people et invités de prestige.

Le show a commencé, comme c'est la tradition désormais, par un défilé de mannequins emmenés par la toujours divine Izabel Goulart, scintillante dans sa robe dorée. Praya Lundberg a rayonné, parée de bijoux De Grisogono et vêtue d'une fantastique robe violette. Par la suite, se sont succédés sur le tapis rouge Carlos Ghosn, le patron de Renault, avec sa femme Rita, Anna Schafer, Christina Pitanguy, Sandrine Bonnaire et son jury de L'Oeil d'or (Dror Moreh, Lorenzo Codelli et Lucy Walker), la sublime Amira Casar, Angela Ismailos, Philippe Douste-Blazy et sa femme Marie-Yvonne, Juliette Binoche, radieuse au bras du directeur de la photo de Wong Kar-wai, Christopher Doyle, Salomé Stevenin, deux membres du jury (Agnès Jaoui et Fan Bingbing) ou encore Brigitte Fossey.

Laurence Ferrari, qui a pour habitude de fouler ce tapis rouge, s'est distinguée en beauté – dans une robe chic et rose – au bras de son amoureux, le violoniste Renaud Capuçon. Sur son chemin, elle a croisé sa consoeur Natacha Polony qui était elle aussi avec son chéri, le journaliste et critique gastronomique français Périco Legasse.