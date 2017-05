Cannes 2017 : Robin Wright sans soutien-gorge, Petra Nemcova sexy et survoltée

Cannes, jour 2 ! Jeudi 18 mai, les stars étaient évidemment sur le tapis rouge du Palais des festivals pour la traditionnelle montée des marches. Après la découverte du nouveau long métrage d'Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël, projeté en ouverture mercredi, Nelyubov (Loveless) d'Andrey Zvyagintsev et Barbara, de Mathieu Amalric (tourné avec son ex-compagne Jeanne Balibar) étaient cette fois les grandes vedettes de la soirée.

Sur le red carpet, l'actrice Robin Wright a de nouveau fait une apparition très remarquée lors de son arrivée sur les lieux. Alors qu'elle avait choisi une robe chic et couture Saint Laurent la veille, l'actrice de 51 ans avait cette fois opté pour une longue robe de soie verte qui laissait peu de place à l'imagination. Sans soutien-gorge et diablement sexy, celle qui est également venue sur la Croisette pour présenter son premier court-métrage en tant que réalisatrice, The Dark of Night, a créé la sensation.

Du côté des L'Oréal Girls, Thylane Blondeau était présente mais aussi Susan Sarandon, Deepila Padukone (dans une robe Brandon Maxwell) et Li Yunchun. Uma Thurman, présidente ultra glamour du jury de la sélection Un Certain Regard était accompagnée de son équipe de jurés dont fait partie Reda Kateb, tandis que Winnie Harlow (en Zuhair Murad Couture), Macha Méril mais aussi Michelle Yeoh , Adriana Lima (glamour dans une tenue Naeem Khan), Lily Donaldson (en souliers Giuseppe Zanotti), Lady Victoria Hervey et Petra Nemcova ont toutes pris la pose en solo devant les photographes avant de rejoindre la salle de projection.