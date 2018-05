Cannes 2018 : Petra Nemcova montre sa culotte sur le tapis rouge

Les culottes sur le tapis rouge du Palais des festivals et des congrès de Cannes sont devenues monnaie courante. Petra Nemcova est la dernière à avoir frappé, le 14 mai 2018. Tout comme les Miss France Flora Coquerel et Alicia Aylies, le top tchèque a participé à la montée des marches du film Blackkklansman, réalisé par le célèbre Spike Lee. Le metteur en scène a monté les marches en compagnie de l'équipe du long métrage : David Washington, Adam Driver et la belle Laura Harrier.

Pour cette 71e édition du Festival de Cannes, Petra Nemcova a misé sur une longue robe en soie très échancrée qui s'est soulevée avec le vent, dévoilant sa culotte couleur nude devant la horde de photographes. Le top avait pourtant tout prévu en associant une pochette à sa robe légère, accessoire lui permettant de cacher son entrejambe en cas d'incident. Cela n'aura finalement pas suffi.

Radieuse aux côtés du mannequin brésilien Alessandra Ambrosio, Petra Nemcova était habillée par Andrès Acosta qui a dessiné cette robe en soie naturelle, composée d'un tissu bio provenant d'Italie. La sublime blonde de 38 ans portait également des sandales à talons signées Giuseppe Zanotti comme elle l'a détaillé sur sa page Instagram.