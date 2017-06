Capucine Anav en couple avec un "fils de" : Elle confirme !

Dans Il en pense quoi Camille ? et Touche pas à mon poste sur C8, Capucine Anav est souvent taquinée sur sa vie sentimentale et plus précisément sur le fait qu'elle sort parfois avec des "fils de". Elle aurait remis ça !

L'ex-candidate de Secret Story a en effet fréquenté Louis Sarkozy, eu un crush pour Julien Castaldi, fils de Benjamin Castaldi, et pour Alain-Fabien Delon, fils d'Alain Delon. Elle a même fréquenté un "frère de", puisqu'elle a été en couple avec Florent Manaudou. Une jolie liste qui n'est apparemment pas complète.

Mardi 6 juin, dans TPMP, la chroniqueuse a une fois de plus été questionnée sur sa vie sentimentale et a été contrainte de confesser que le père de son actuel boyfriend était "connu". Cyril Hanouna s'est alors empressé de lui demander s'il s'agissait du "petit Delon". Ce à quoi la chroniqueuse a d'abord formellement refusé de répondre... avant de dire "non".

Mais alors, de qui s'agit-il ? L'animateur a tout fait pour le savoir et lui a même demandé de jurer qu'elle n'avait pas repris avec Louis Sarkozy. Un voyant a ensuite mis son grain de sel en déclarant qu'il s'agissait en tout cas "d'un retour sentimental".

Quel suspense !

Touche pas à mon poste a attiré hier soir 1,5 million de téléspectateurs, soit 6,2% de part d'audience.