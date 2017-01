Capucine Anav : Elle craque sur le fils d'une légende du cinéma...

Capucine Anav se plaît à dévoiler des anecdotes assez personnelles dans Touche pas à mon poste ou Il en pense quoi Camille/Matthieu ? (C8). Récemment, elle avait par exemple osé une blague hot sur l'infidélité, des déclarations qui avaient fait polémique et pour lesquelles elle s'était excusée.

Le 13 janvier dernier, c'est sur son nouveau coup de coeur que la pétillante brune de 25 ans s'est confiée. Au cours de l'émission Il en pense quoi Matthieu ?, Matthieu Delormeau est revenu sur l'arrestation d'Alain-Fabien Delon, fils d'Alain Delon, survenue dans la nuit de dimanche 8 au lundi 9 janvier, pour cause de conduite en état d'ivresse. Et, après une coupure pub, il a fait une amusante révélation : "On était en train de parler tout à l'heure du fils d'Alain Delon qui s'est fait arrêter. Et on disait pour rire qu'il pourrait plaire à Capu, il est tellement mignon. Je vous jure que c'est vrai, pendant la pub elle me dit : 'Fais un appel s'il te plaît sur Twit­ter pour qu'il me réponde.'"

Des propos confirmés par Capucine Anav. L'ancienne candidate de Secret Story a en effet admis avoir fait une demande d'ami au beau brun de 22 ans, avant de préciser qu'il était "canon". La chroniqueuse a malheureusement bien vite appris que le fils d'Alain Delon n'était pas un coeur à prendre. Une certaine Mandy partagerait sa vie, de quoi décevoir quelque peu "Capu".