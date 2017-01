Alain-Fabien Delon : Arrêté pour conduite en état d'ivresse !

Vu au cinéma dans Les Rencontre d'après Minuit et croisé dans la petite lucarne avec la série Capitaine Marleau, le plus jeune fils d'Alain Delon serait dans une véritable impasse, à la fois financière et psychologique. "Alain-Fabien a un tempérament autodestructeur. C'est un gamin paumé, aurait confié un proche de la famille à VSD il y a trois semaines. L'ADN des Delon coule pourtant dans ses veines, et comme son père, il est totalement ingérable. (...) Il a claqué tout ce qu'il avait gagné avec Dior. Et a beaucoup de mal à payer le loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa nouvelle compagne à Neuilly-sur-Seine."

Séparé de son père à qui il n'a pas parlé depuis plus d'un an, Alain-Fabien s'en était pris directement à lui ainsi qu'au reste de sa famille. "De part mon nom, j'ai souvent été exposé que ce soit de gré ou non. Chacune de mes erreurs étaient les cibles de tous ceux qui n'avaient rien à dire, écrivait-il le 22 décembre sur Instagram. Tous mes exploits n'ont pu les faire oublier. Il y a peu que mon coeur s'est posé et que mon âme s'est apaisée. Avancer, devenir ce que l'on est au fond de soi, implique de se mettre en danger, de se confier comme de se protéger mais il y a toujours des obstacles. Ceux de la vie simplement et ceux qui sont crées par des gens qui vous ont poussés à faire des erreurs ou qui les ont provoqués ou encore ceux qui étaient là pour les juger, les amplifier et les perpétuer et parfois, ces gens sont plus proches que ce que l'on croit et c'est là que l'on se sent le plus touché d'être lié à ceux qui vous réduisent. On ne regrette rien en voyant cela ou alors peut-être d'où l'ont vient."