Capucine Anav et la drogue : "Il m'est arrivé de penser que la coke m'aiderait..."

À 26 ans, Capucine Anav publie Authentique, livre dans lequel elle se raconte. De son passage dans Touche pas à mon poste (C8) à son avortement, l'ancienne candidate de télé-réalité se confie sans tabou ni langue de bois. Lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Closer, la jolie brunette s'est penchée sur certains passage de son autobiographie évoquant notamment l'alcool et la drogue dans le milieu.

"Heureusement, l'éducation que j'ai reçue m'a permis de ne pas tomber dans ces travers. Mon côté peureux également ! Avant de faire un gâteau, je teste la farine pour être sûre que ce n'est pas de la cocaïne", s'amuse-t-elle alors.

Et Capucine Anav de reprendre plus sérieusement : "En fait, je suis très casanière, je n'ai jamais bu un verre d'alcool alors que, dans ce milieu, j'aurais pu tout faire." Si elle assure n'être jamais tombée dans ces travers, la jeune femme avoue toutefois y avoir songé à un certaine période de sa vie. "Quand j'étais en dépression, il m'est arrivé de penser que la coke m'aiderait, lance-t-elle. Mais j'ai toujours senti que cela me détruirait plus par la suite."

Aujourd'hui, tout ça reste loin derrière l'ex-chroniqueuse du Mad Mag (NRJ12) et de TPMP...

