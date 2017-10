Capucine Anav : "Je me disais que je n'avais pas le droit d'être en dépression"

Samedi 30 septembre 2017, Capucine Anav était l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8). L'occasion pour les 990 000 téléspectateurs (soit 5,4% de part de marché sur les 4 ans et plus) de (re)découvrir son parcours parfois semé d'embûches.

L'homme en noir a notamment rappelé que c'est en 2012 qu'elle est révélée au grand public dans Secret Story 6 (TF1). La jeune femme de 26 ans, qui avait pour secret "Mes ex sont dans la maison", a ensuite participé aux Anges de la télé-réalité 5 en 2013, ce qui lui a permis de se faire une place au sein de NRJ12, chaîne sur laquelle l'émission est diffusée. Capucine Anav s'est en effet vue proposer un rôle de chroniqueuse dans le Mag la même année, puis de co-animatrice au côté de son meilleur ami Benoît Dubois en 2014.

Mais la pétillante brune n'est pas restée animatrice bien longtemps au sein de NRJ12. Très vite, elle est victime d'une dépression, mais refuse de l'admettre. "Le mot dépression me fait peur et j'ai mis longtemps à l'accepter. C'est vrai que j'ai eu besoin de prendre un peu de recul et je ne comprenais pas que c'était ça parce que je gagnais bien ma vie, j'avais un métier de rêve, j'étais en bonne santé, ma famille aussi. Et je me disais que je n'avais pas le droit d'être en dépression", a-t-elle confié.

Heureusement, Capucine retrouve vite le sourire grâce à son nouveau poste de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8). Un rôle qu'elle a assuré durant un an. Désormais, elle est sur les planches de l'Apollo Théâtre dans La fève du samedi soir et est aux commandes de l'émission l'E-Sport European League sur C8.