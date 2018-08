Capucine Anav nouvelle it-girl pour TFX: "Je suis dans la mode depuis longtemps"

Ce lundi 20 août 2018, TFX lance sa nouvelle émission intitulée Beauty Match : Le choc des influenceuses. Une nouvelle émission quotidienne qui met en compétition des stars de la Toile qui devront proposer à des individus le meilleur relooking possible. Parmi les candidates, on retrouve Capucine Anav.

Après avoir participé à quelques émissions de télé-réalité (Secret Story, Les Anges), avoir rejoint la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, et s'être essayée à la comédie au théâtre mais aussi sur Youtube, la jolie brune de 27 ans se reconvertit en it girl. Une nouvelle corde à son arc qu'elle est heureuse de représenter comme elle l'explique pour nos confrères de Télé-Star : "J'ai un peu touché à tout dans ma carrière. On peut être influenceuse et comédienne, c'est mon cas. D'ailleurs, je suis devenue influenceuse à la demande de mes fans qui voulaient avoir des conseils ou des indications sur mes looks."

Passionnée de mode depuis toujours, Capucine Anav compte bien remporter la compétition haut la main et pour cela, elle compte sur son expérience de vendeuse : "Je suis dans la mode depuis longtemps. J'ai toujours adoré ça, d'autant plus que j'ai été vendeuse et que j'aimais donner des conseils aux clientes. Puis c'est cool que le groupe TF1 décide de s'intéresser aux influenceurs car c'est un nouveau métier qui n'est pas vraiment connu de tous."

Si elle est ravie de se lancer dans un nouveau projet, Capucine Anav n'en oublie pas pour autant son premier rêve, celui de percer en tant que comédienne. D'ailleurs, elle reviendra dans sa web-série En Coloc sur Youtube dès octobre prochain : "Ma priorité est la comédie. Après, j'adore Cyril Hanouna et l'équipe de Touche pas à mon Poste ! Je ne suis pas partie fâchée, je voulais juste voir d'autres horizons."

Beauty Match : Le choc des influenceuses, diffusé du lundi au vendredi à 17h10 sur TFX

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans le nouveau numéro de Télé Star, en kiosques ce lundi 20 août 2018