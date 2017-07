Capucine Anav pas tendre avec Erika Moulet : "Je la trouve pas bonne animatrice"

Les téléspectateurs de C8 le savent désormais, Capucine Anav n'apprécie pas tellement Erika Moulet.

Dans la nouvelle émission La télé même l'été présentée par Julien Courbet, l'ex-candidate de Secret Story également passée par l'animation sur NRJ12 a dit tout le mal qu'elle pensait de celle dont on a récemment annoncé l'arrivée sur M6 pour présenter L'After de Nouvelle Star.

"L'After de Nouvelle Star, ça marche déjà pas super bien mais alors avec Erika Moulet, ça marchera encore moins !", a tout d'abord estimé Capucine Anav (26 ans) avant que Julien Courbet ne lui demande d'expliquer ce qu'elle reprochait précisément à sa consoeur de 35 ans. "Je la trouve pas spécialement bonne en tant qu'animatrice ou présentatrice. Je trouve qu'elle dégage une image fausse à l'écran, je la trouve pas sincère", a-t-elle alors ajouté.

Puis, lorsque Émilie Lopez lui a fait remarquer qu'elle ne l'aimait pas "personnellement" non plus, Capucine a lancé : "Non, je la connais pas. C'est vrai qu'à l'époque de NRJ12, elle nous prenait vraiment de haut et elle ne me disait jamais bonjour. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais je trouve pas qu'elle assure. La preuve, ses émissions ne marchaient pas sur NRJ12."

