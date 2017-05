Capucine Anav - Son énorme râteau avec Bertrand Chameroy : "Il m'a bloquée !"

Mercredi 17 mai, Capucine Anav a fait une sacrée révélation dans Il en pense quoi Camille ? sur C8. Face à l'animateur Camille Combal qui interrogeait ses chroniqueurs sur les plus gros râteaux qu'ils ont dû affronter par le passé, la jolie ex-Secrétiste a révélé avoir voulu mettre le grappin sur Bertrand Chameroy... en vain !

En plein direct, Capucine (26 ans) a effectivement lancé : "Il y a deux ans, j'ai pris un énorme râteau, et vous connaissez très bien la personne même ! Il travaillait sur Touche pas à mon poste... Bertrand Chameroy m'a mis une bête de râteau ! Je l'ai dragué et tout..." Et de poursuivre face à ses collègues très surpris par la spontanéité de la jeune femme : "Je crois qu'il n'était pas en couple parce qu'on est allé déjeuné, on est allé prendre des verres et tout... et du jour au lendemain le gars il m'a bloquée de partout ! Il m'a unfollowed de Twitter, j'ai pas compris !"

Cependant, un fou rire a gagné l'équipe quand Camille Combal a lâché au même moment que, selon lui, Bertrand Chameroy était tout de même en couple "depuis longtemps". "C'est gênant !", a aussitôt réagi Stéphanie Loire. "Ah bah pardon si c'est gênant ! Il avait une meuf ? Merde ! (...) Mais je l'embrasse, c'est pas grave, ça arrive !", a rebondi Capucine très amusée par cette révélation.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !