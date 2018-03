Capucine Anav "vomit" la télé-réalité actuelle : "Il n'y a plus rien de vrai"

Capucine Anav a sorti son livre autobiographique, Authentique (Hugo Doc), le 8 mars dernier. En pleine promotion de son ouvrage, la jeune femme multiplie interviews et confidences. Celle qui a déjà évoqué son avortement, sa dépression ou sa relation actuelle avec ses anciens collègues de Touche pas à mon poste (C8) a, lors d'une interview filmée pour TVMag, donné son avis sur la télé-réalité d'aujourd'hui. Et elle est loin d'être enthousiaste !

"Le milieu, je le vomis. L'expression est un peu forte mais aujourd'hui ce n'est plus comme avant, il n'y a plus d'authenticité", a déclaré celle qui a participé à Secret Story 6 en 2012. La jolie brune a ensuite développé sa pensée et s'en est pris aux candidats de façon générale. "Ils veulent tous crier plus fort pour avoir plus de followers et le plus de placements de produits. Il n'y a plus rien de vrai, donc ce n'est plus de la télé-réalité pour moi, a-t-elle expliqué. À mon époque [en 2012, elle intègre la saison 6 de Secret Story, NDLR], on était encore un petit peu dans la naïveté, dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, c'est juste celui qui criera le plus fort et aura le plus de followers ou gagnera le plus d'argent. Ça ne me plaît plus du tout, même de regarder, ça ne me plaît pas."

Il y a peu, c'est Loana qui avait critiqué ce milieu dans son nouveau livre Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Plon). "Aguerris à la caméra, initiés au jeu, au buzz à venir, ils savent, eux, quand on filme, quand il faut sortir de ses gonds pour se mettre en avant et alimenter les réseaux sociaux, raconte la star de Loft Story. (...) Les candidats d'aujourd'hui se comportent en experts du buzz, en professionnels du clash. J'admets, leur sens de la stratégie étonne, fascine presque, parfois, mais surtout m'effraie. Car je trouve effarantes l'agressivité, les polémiques et, osons le dire, la vulgarité qui sévissent quelquefois dans ces émissions."



Bien que dix années séparent leur expérience du milieu, les deux femmes sont donc a peu près du même avis.