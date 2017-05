Cara Delevingne : Fière de sa nouvelle coupe, elle pose le crâne rasé

On le sait, Cara Delevingne est une accro aux changements capillaires. Quand la jeune femme de 24 ans ne s'amuse pas avec ses longueurs, elle coupe court. Très court. Le top qui se reconvertit dans le cinéma a décidé de faire parler d'elle lors d'une cérémonie importante. Alors qu'elle se présentait quelques jours plus tôt au Met Gala avec un crâne aux teintes argentées, sur le red carpet des MTV Movie & TV Awards, la starlette a de nouveau fait sensation en apparaissant le crâne rasé : le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux.

Lors de cet évènement qui s'est déroulé le 7 mai dernier, l'actrice a de nouveau prouvé que l'on pouvait être chauve et canon. À Los Angeles, celle que l'on verra à l'affiche du dernier film de Luc Besson, Valérian et la Cité des milles planètes le 29 juillet prochain, est arrivée sans apparat. Bye bye le bling-bling, la jeune femme portait un maquillage très soigné, une mini-robe noire et une paire de cuissardes en velours, so chic ! Si Cara Delevingne s'est rasée la tête, ce n'est pas pour rien... C'est pour les besoins d'un film qu'elle tourne actuellement aux côtés de Jaden Smith dans lequel elle joue le rôle d'une cancéreuse. La femme de 24 ans n'a pas hésité une seule seconde à sacrifier sa coiffure !

Et si nombreuses sont les critiques sur ce changement capillaire radical, Cara Delevingne, agacée, a décidé de hausser le ton il y a quelques jours sur Instagram : "C'est épuisant de se faire dicter ce que devrait être la beauté. Je suis fatiguée de cette société qui définit la beauté pour nous. Enlevez vos vêtements, ôtez votre maquillage, coupez vos cheveux. Débarrassez-vous de tous les artifices matériels. Qui sommes-nous ? Comment définissons-nous la beauté ? Que considérons-nous comme beau ?". Qu'importe les diktats de la beauté, Cara Delevingne est et restera toujours une icône.