Emma Watson, sublime, obtient un prix historique !

Recevoir un trophée à la cérémonie des MTV movie and TV awards lorsqu'on s'appelle Emma Watson, rien de très surprenant. Cependant, l'actrice britannique de 27 ans n'a pas obtenu une récompense comme les autres ce 7 mai à Los Angeles. Pour sa performance dans la version live de La Belle et la bête, elle a remporté un prix "non-genré" de meilleur(e) acteur ou actrice, des mains de l'artiste neutre Asia Kate Dillon (Orange is the New Black, Billions). Elle a ainsi battu ses concurrents tels que Hugh Jackman (Logan) et James McAvoy (Split).

Sur scène, sublime dans sa robe Kitx, Emma Watson a déclaré : "C'est le premier prix d'interprétation de l'histoire qui ne distingue pas les nommés par leur sexe, cela dit beaucoup de choses sur notre perception de l'expérience humaine. La démarche de MTV de créer un prix sans genre représente quelque chose de particulier pour chacun. Pour moi, cela montre que jouer la comédie est la capacité à se glisser dans le costume de quelqu'un d'autre. Et qu'il n'y a pas besoin de faire deux catégories [féminine et masculine] pour cela. Ça, c'est très important pour moi." Elle a également accordé quelques mots à Asia Kate Dillon, la remerciant de lui avoir ouvert les yeux sur cette question, avec patience et douceur. Une démarche qui s'inscrit dans le travail de la célèbre Hermione de Harry Potter en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU Femmes et la campagne HeForShe.