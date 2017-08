Cara Delevingne : La star de "Valérian", sexy en robe transparente

Luc Besson, Dane DeHaan et Cara Delevingne ont assisté, ce mercredi 2 août, à une nouvelle avant-première de Valérian et la Cité des Mille Planètes. L'événement a eu lieu au centre commercial Toreo Parque Central, situé dans la ville de Naucalpan de Juárez, près de Mexico City. Cara Delevingne y a éclipsé le réalisateur français et sa co-star, grâce à une robe bustier haute couture Atelier Versace.

Ce même mercredi, Cara Delevingne et Dane DeHaan se sont prêtés à l'exercice du photocall, à l'hôtel St. Regis à Mexico City. L'actrice et top model britannique de 24 ans portait pour l'occasion une autre robe transparente signée Maison Margiela et des escarpins Christian Louboutin.

Valérian et la Cité des Mille Planètes est sorti en France le mercredi 26 juillet. Le film a réalisé plus de 1,6 million d'entrées pour sa première semaine en salles et figure en tête du box-office, loin devant Moi, Moche et Méchant 3 et Dunkerque.