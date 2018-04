Cardi B enceinte : Poursuivie en justice, son ex-manager lui réclame 10 millions

Fiancée, enceinte de son premier enfant et auteure d'un album n°1 dès sa sortie : Cardi B est sur un nuage ! L'état de grâce est gâché par son ex-manager. Bien que soupçonné d'avoir volé la rappeuse, Klenord Raphael lui réclame 10 millions de dollars...

Klenord Raphael, dit Shaft, poursuit son ex-protégée en justice. Il a lancé la procédure jeudi 26 avril, en déposant une plainte contre Cardi et ses nouveaux managers, Kevin Lee (surnommé "Coach K") et Pierre Thomas, dit "Pee", les fondateurs du label Quality Control et de l'agence de management Solid Foundation. Le fiancé de Cardi B, Offset, est un des trois membres du groupe Migos, également signé chez Quality Control et Solid Foundation.

Dans un communiqué, un attaché de presse de Klenord Raphael rappelle le rôle déterminant qu'il a joué au début de la carrière de Cardi B. Shaft se dit déçu d'avoir été écarté par l'ex-strip-teaseuse et ex-star de télé-réalité. Il soupçonne également son fiancé et sa styliste de l'avoir manipulée pour qu'elle change de manager et laisse entendre avoir été menacé par le rappeur Offset par message.

Cardi B a viré son ancien manager après avoir découvert qu'il la volait. Selon TMZ, Shaft prenait une part importante de ses cachets lors de productions ou d'apparitions publiques avant de lui remettre le reste, présenté comme la somme initialement perçue. L'intéressé a estimé sa commission à 20%, justifiant le pourcentage élevé par ses dépenses pour les auteurs et producteurs de ses premières mixtapes.

Dans sa plainte, Shaft demande à la justice d'ordonner à Cardi B de lui verser "pas moins de 10 millions de dollars".

De son côté, Cardi B a annoncé le report de sa tournée. La New-Yorkaise accouchera cet été.